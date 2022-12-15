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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 15-12-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية


 

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 4 قروش خلال تعاملات أمس الأربعاء، 14 ديسمبر 2022، في البنوك المصرية.

انهيار الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 14-12-2022


وشهد سعر الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية ، حيث ارتفع سعر الدولار خلال الشهر الماضى ما بين 50 - 60 قرشا .

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.69 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.66 جنيه للشراء، مقابل 24.72  جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.62 جنيه للشراء، مقابل 24.72  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 24.61  جنيه للشراء، مقابل 24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، مقابل 24.66 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 24.62 جنيه للشراء، مقابل 24.72  جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 24.62  جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.62  جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 24.67 جنيه للشراء، مقابل 24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 24.62 جنيه للشراء، مقابل 24.72جنيه للبيع.

 

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