الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء المشاركين في القمة الأمريكية-الإفريقية

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الأمريكية-الإفريقية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بادين.



وتأتي إقامة مأدبة العشاء على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة والذي شهد فعاليات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي.



وأكد الرئيس الأمريكي، في كلمة خلال مأدبة العشاء، أنه خلال سنوات انخراطه وعمله في الحياة السياسية والعلاقات الدولية، لم يكن أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل المشترك لبلاده والدول الإفريقية من الوقت الحالي، لاسيما وأن شعبي البلدين وخاصة الشباب في أمريكا والقارة السمراء، يمكنهم العمل على جعل العالم أكثر صحة وأمنا ومساواة وعدلا وازدهارا وزاخرا بالفرص للجميع.



ودعا بايدن جميع القادة والزعماء والشعبين الأمريكي والإفريقي إلى الاحتفال بالإمكانيات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال الشراكة بين بلاده والقارة السمراء.