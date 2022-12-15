عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء المشاركين في القمة الأمريكية-الإفريقية

صدى البلد

 صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الأمريكية-الإفريقية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بادين.


وتأتي إقامة مأدبة العشاء على هامش أعمال اليوم الثاني من القمة والذي شهد فعاليات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي.


وأكد الرئيس الأمريكي، في كلمة خلال مأدبة العشاء، أنه خلال سنوات انخراطه وعمله في الحياة السياسية والعلاقات الدولية، لم يكن أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل المشترك لبلاده والدول الإفريقية من الوقت الحالي، لاسيما وأن شعبي البلدين وخاصة الشباب في أمريكا والقارة السمراء، يمكنهم العمل على جعل العالم أكثر صحة وأمنا ومساواة وعدلا وازدهارا وزاخرا بالفرص للجميع.


ودعا بايدن جميع القادة والزعماء والشعبين الأمريكي والإفريقي إلى الاحتفال بالإمكانيات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال الشراكة بين بلاده والقارة السمراء.

عبدالفتاح السيسي السيسي منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

ترشيحاتنا

هل هناك علاقة بين صلاة الشروق وعبادة الشمس.. علي جمعة يحسم الجدل

الرئيس السيسي يحضر مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء المشاركين في القمة الأمريكية-الإفريقية

تراجع التضخم في بريطانيا من أعلى مستوى منذ 41 عامًا

أمر مؤسف.. عضو اتحاد الكرة السابق: لا توجد خطط واضحة للتطوير

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقنابل ذكية

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ