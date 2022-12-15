«تعليم اللغة العربية لأبنائها» .. ندوة في مكتبة الإسكندرية اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز المخطوطات، بالتعاون مع قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان: "تعليم العربية لأبنائها: معوقات ومعالجات"، وذلك اليوم الخميس، احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية.



يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويحاضر فيها مجموعة من خبراء اللغة العربية وعلومها في مصر. وتدور الندوة حول ثلاث جلسات؛ تتناول الجلسة الأولى "محتوى مناهج اللغة العربية في الوطن العربي"، وتتناول الجلسة الثانية لغة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، في حين تتناول الجلسة الثالثة لغة الأدب.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة حددت اليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام. وتأتي الاحتفالية في إطار الاحتفال السنوي الذي يقيمه مركز المخطوطات باللغة العربية، والذي يحرص فيه على تقديم عدة محاضرات تثقيفية ومتخصصة من شأنها التعريف بأهمية اللغة العربية، وخصائصها، كما أنها تلقي الضوء على الإشكاليات والصعوبات التي تواجه تعلمها وتطويرها.