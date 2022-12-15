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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هتاف لا إله إلا الله يهز مدرجات مواجهة المغرب وفرنسا بحضور ماكرون

لا إله إلا الله..
لا إله إلا الله.. شاهد بحضور ماكرون هتافات هزت مدرجات مواجهة

وثقت لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هتافات الجماهير العربية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" والتي هزت أرجاء استاد "البيت" حيث أقيمت مواجهة نصف نهائي مونديال قطر.

وخسر المنتخب المغربي "أسود الأطلس" أمام المنتخب الفرنسي مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، بعد أداء بطولي مشرف للكرة المغربية والعربية.

وجاءت هذه الهتافات بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان حاضرا في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت المونديالي، من أجل تشجيع منتخب بلاده.

وحرصت الجماهير العربية والمغربية على ترديد تلك الهتافات كل فترة من المباراة وسط تفاعل جماهيري كبير في المدرجات التي امتلأت عن آخرها.

وجاءت الهتافات تلبية للدعوات التي طالبت الرد على تصريحات سابقة لماكرون، والتي اعتبر فيها الإساءة للرسول الكريم "حرية رأي"، وذلك بعد نشر صحيفة كاريكاتورية فرنسية رسما مسيئا للنبي.

وأعاد الداعية الإسلامي، محمود الحسنات نشر مقطع فيديو لهتاف الجمهور المغربي خلال المباراة، على صفحته الرسمية في "تويتر"، وعلق:"لا إله إلا الله محمد رسول الله.. جزاكم الله خيرا على الاستجابة"، إذ كان الداعية نشر تغريدة بتاريخ الـ12 من الشهر الجاري قال فيها: "أتمنى أن أسمع من الجماهير المغربية في مباراة فرنسا والمغرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تهز المدرجات".

وأشادت الشيخة القطرية، بهتاف الجماهير معلقة: "أجمل ما في مباراة فرنسا المغرب هي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بترديد "لا إله إلا الله .. محمد رسول الله"في نصف نهائي كاس العالم FIFA مونديال قطر 2022".

وعقب الفوز 2-0 ضرب منتخب فرنسا موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس العالم الأحد المقبل، بينما يصطدم المغرب بمنتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت المقبل.

يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب المونديال، حيث توج بنسخة "روسيا 2018" عقب فوزه على كرواتيا في النهائي.
 

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