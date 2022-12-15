الجالية المصرية تقيم احتفالية أمام مقر السيسي بواشنطن: «بنحبك يا ريس ياحبيب الملايين»

أقامت الجالية المصرية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، احتفالية أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته إلى هناك.

وقالت إحدى أبناء الجالية المصرية في واشنطن، خلال تقرير أعدته قناة "إكسترا نيوز"، إنها تتوجه بالشكر للرئيس السيسي: "بنشكر الرئيس وبنحبه جدا وبنشكره على الإنجازات الجميلة، ربنا يحفظه ويخليه لينا"،

فيما أضاف آخر: "ربنا يخليك لينا يا ريس، كله بيحبك يا ريس يا حبيب الملايين".

وقال أحد المتواجدين هناك أيضا: "بنحبك يا ريس وكل سنة وانت طيب، وإن شاء الأمور تتحسن والأيام جاية وجميلة، مصر كلها وراك واحنا هنا وراك بإذن الله".

وتحدثت أخرى: "ما شاء الله عليك يا ريس ربنا يحميك ويحافظ عليك، ربنا يسهل طريقك ودايما من نجاح لنجاح، ودايما معاك في ضهرك يا ريس".

كلمات حب أظهرها أيضا أحد المتواجدين بالاحتفالية: "بقوله انت أعظم رئيس حكم مصر، والراجل ده لو موجود من عهد عبد الناصر كان زمان مصر أقوى بلد في العالم وأعظم بلد في العالم، فربنا يخليه وربنا ينصره على كل من يعاديه".

