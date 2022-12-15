خبير يوضح كيف تقوم الدول بجذب وتنمية السياحة العلاجية؟

أوضح محمد فاروق الخبير السياحي، كيف تقوم الدول بجذب وتنمية السياحة العلاجية.

وقال "فاروق"، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن السياحة العلاجية في مصر هي الرابعة على مستوى الدول العربية والسادسة والعشرين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا رقم متأخر.

وأضاف الخبير السياحي، أنه مصر لديها امكانيات كبيرة في هذا المجال، لكنها تحتاج أن نعمل عليها بشكل أسرع حتى نصل إلى مراكز متقدمة أكثر.

وتابع، أن الجيد في الأمر أن مصر أصبحت تعمل في مجال السياحة العلاجية بالمعايير العالمية وهو تطور مهم للغاية، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتم إصدار تأشيرات صحية على غرار عدد من الدول، بالإضافة إلى أهمية التوسع في الشقق الفندقية بجانب المراكز العلاجية.