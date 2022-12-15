محافظ الدقهلية يتابع أعمال تنفيذ المواقف الحضارية للسيارات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بديوان عام المحافظة بمتابعة الاعمال الجاري تنفيذها بشأن عدد من مواقف السيارات الحضارية بعدد من مدن ومراكز المحافظة شملت كلا من موقف اجا والسنبلاوين والموقف الجديد بمدينة المنصورة وكذا موقف لخط ربط بين مدينة المنصورة الجديدة وعدد من مدن المحافظة.



وقد أوضح "المحافظ" أن هناك خطة متكاملة تم اعتمادها لتنفيذ عدد من المواقف الحضارية التي تليق بالمواطنين أبناء محافظة الدقهلية وتيسيرا عليهم في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة.



وقال مدير عام المواقف انه تنفيذا "لتكليفات محافظ الدقهلية" فقد تمت المتابعة للاعمال الجاري تنفيذها بالمواقع ، موضحا أنه بالنسبة

لموقف سيارات اجا فقد تم الانتهاء من مرحلة احلال وتجديد الصاج ودهانها ونقل كافة الاكشاك من الموقف وجارى انهاء أعمال الكهرباء وجاري الاعداد للبدء فى أعمال الرصف ودهان البلدورات، وفي موقف السنبلاوين تم الانتهاء من تجهيز الارض المطلوبة وتم عمل البلدورات وتتم حاليا أعمال الرصف وتنفيذ باقى اعمال الكهرباء والدهانات.



وبشان موقف المنصوره الحضارى، فقد تم التواصل مع مسئولى هيئة الأوقاف بالقاهره لسرعة إنجاز الرسومات المطلوبه للبدء الفوري في اعمال التنفيذ، وعن موقف مدينة المنصوره الجديده فقد تم التواصل مع نائب رئيس جهاز مدينه المنصورة الجديدة للانتهاء من إنشاء الموقف المطلوب بالمدينة لبدء تشغيل خط ربط للمنصوره وشربين ودكرنس وبلقاس وميت غمر بمدينة المنصوره الجديده كمرحله اولى وبالفعل يتم حاليا انشاء أعمدة الباكيات الخاصه بالموقف بالقرب من الجامعه الاهليه ومن المتوقع انهاؤه وتشغيل الخط من والي المنصورة الجديدة خلال اسبوعين علي الاكثر.

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