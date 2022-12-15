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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص الدوائية| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الادارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمطار الغردقه الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص الدوائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

بناء على الإخبارية المقدمة من البحث الجنائى ومفادها محاولة إحدى الراكبات المغادرة إلى بولندا على رحلة طائرة فلاى ايجيبت تهريب كمية من أقراص الأدوية البشرية، قام إبراهيم الطيب المشرف على صالة السفر بتكليف بسام يحيى مأمور الجمرك بصالة السفر بتفتيش حقائب الراكبة وتبين وجود عدد 6600 قرص من الأدوية البشرية داخل حقائبها .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 36 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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