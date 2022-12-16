بعد أن كانت حصرية لآبل.. جوجل تضيف ميزة طال انتظارها لهواتف الأندرويد

تتميز هواتف آبل بخاصية Find My network التي يمكنك من خلالها تتبع ومعرفة مكان أي جهاز يحمل العلامة التجارية للشركة سواء آيفون iPhone أو آيباد iPad أو Mac أو AirTag مفقود أو مسروق حتى عندما لا يكون في نطاق شبكة واي فاي أو Bluetooth وتم إيقاف تشغيله.

وفقا لتقرير موقع androidpolice، يبدو أن هذه الميزة لن تكون حصرية بعد الآن لهواتف آيفون، تم رصد شركة "جوجل" وهي تعكف على تطوير شبكة مشابهة لـ Find My Device لأول مرة في عام 2021 ، ولكن لم يكن هناك الكثير من الأخبار المتداولة الخاصة بتطوير هذه التقنية، ولكن في أحدث ملاحظات صدرت تخص تحديث نظام جوجل بلاي بتاريخ ديسمبر 2022 أصبحت ميزة Find My Device التي طال انتظارها متاحة لأجهزة الأندرويد.

الميزة الجديدة من ابتكار شركة "جوجل" قد تجعل من الممكن تتبع أي جهاز بنظام تشغيل أندرويد Android سواء مفقود أو مسروق أو غير متصل بالإنترنت لأي سبب.

في سجل التغييرات المنقحة بتاريخ ديسمبر 2022 ، كتبت جوجل Google أن ميزة "العثور على جهازي" يستخدم "إطار عمل مركزيًا للخصوصية" جديدًا ويدعم إرسال تقارير مشفرة عن آخر مكان يتواجد به الجهاز، وهو تلميح واضح إلى خاصية Find My Device التي سيتم طرحها قريبًا لجميع أجهزة Android ، وبالتالي ستكون كمنارة تشير إلى مكان الهواتف المفقودة أو المسروقة.