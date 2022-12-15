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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقدت أغلى الناس | وفاة صديق حكيم والفنان ينعيه بكلمات مؤثرة

حكيم
حكيم

نعى الفنان حكيم صديقه أشرف رزيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب "حكيم" تعليقا على صورة صديقه:"إنا لله وإنا إليه راجعون ..صديق المشوار وأوفي الصحاب وأول من دعمني في رحلتي واستمر معي حتي اللحظة الأخيرة في عمره أشرف رزيق في ذمة الله ..أشعر أنني فقدت أغلى الناس لكن ربنا يرحمك يا أشرف ستظل مواقفك وجدعنتك ورجولتك في ذاكرتي  طوال حياتي وربنا يرحمك".

ونشر الفنان حكيم، مقطع فيديو قصير له، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه مع فرقته الموسيقية، بعد الانتهاء من آخر بروفاته، قبل جولته الغنائية في كندا. 

شاهد ..أحدث ظهور لـ حكيم على إنستجرام

وأحيا حكيم حفلتين غنائيتين له في دولة كندا، الأولى له يوم 10 ديسمبر الماضي في انترناشيونال سنتر مسيساجا أونتاريو، والثانية له يوم 11 ديسمبر الماضي، على مسرح أوليمبيا مونتريال. 

أحدث أغاني حكيم 

يذكر أن حكيم طرح عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله".

“قول الله” من غناء حكيم وكلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتتسم الأغنية بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى، ويظهر حكيم بشكل غير تقليدي، ولوك مختلف يعمل عليه منذ سنوات، فدائما ما يحرص على أن يقدم لجمهوره أشكالا فنية جديدة، وبالتالي ستكون هناك العديد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة. 

التواصل الاجتماعي الفنان حكيم كلمات مؤثره الفترة المقبلة الموسيقى انستجرام

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