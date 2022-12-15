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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جديد للصفاقسي التونسي ونجم الأهلي مساعداً

صدى البلد

أعلن النادي الصفاقسي التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب الإيطالي موريزيو جاكوباتشي خلفا للمدرب كريم دلهوم ،الذي انتهت مهامه على رأس الجهاز الفني لفريق النادي في  نوفمبر الماضي.

وأوضح النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أنهى اليوم كافة الإجراءات الإدارية والتعاقدية مع المدرب الإيطالي، دون أن يكشف عن مدة العقد والمبلغ المتفق عليه.

وسيبدأ موريزيو الذي درب لوجانو السويسري وجرونوبل الفرنسي على التوالي خلال الموسمين الماضيين، رسميا في مباشرة مهامه الجديدة غدا الجمعة.

وعينت إدارة النادي أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق مدرب أول مساعد وشاكر البرقاوي مدرب مساعد ثاني وعبد الغفار فرج الله مدربا للحراس وكل من مراد الخميري وأنيس كمون في منصب المعد البدني.

ويحتل الصفاقسي المركز الأخير في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز وفي رصيده 3 نقاط من أربع مباريات وتنقصه ثلاث مباريات مؤجلة.

وكان الفريق فشل في التأهل الى دور المجموعات في مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

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