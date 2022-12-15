فرصة لكل موهوب في كرة القدم.. تفاصيل مشروع كابيتانو

حل صناع وفريق مشروع "كابيتانو مصر" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، بقناة سي بي سي، للحديث عن آلية اختيار المواهب من مواليد 2008.

وخلال الحلقة، استقبلت الإعلامية منى الشاذلي أعضاء اللجنة الفنية لاختيار المواهب الكابتن محمود سعد، ونجوم منتخب مصر أحمد الكاس وعبد الستار صبري وسيد معوض ومحمود أبو الدهب.

وبدوره قال الكابتن أحمد الكأس:"مشرروع كابيتانو مشروع كبير وهام وفرصة لكل موهوب في كرة القدم، متابعا:" نعمل على تطوير طموح وقدرات الأطفال وهي بداية خطة تطوير الكرة المصرية.

ومن جانبه قال عبد الستار صبري:"عندنا مواهب كبيرة مش بيلعبوا في أندية، بيلعبوا في الشارع ولديهم مواهب كبيرة، ونستهدف من خلال كابيتانو تطوير الكرة المصرية والخروج بمواهب كبيرة".