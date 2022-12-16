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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خسارته لقب الأغنى في العالم.. إيلون ماسك يبيع أسهمًا في تسلا بالمليارات بسبب ديون تويتر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

باع المليادير الأمريكي إيلون ماسك أسهم في شركة تسلا للمرة الرابعة خلال العام الجاري، ليقترب بذلك إجمالي مبيعاته في السهم منذ أواخر العام الماضي من 40 مليار دولار.

وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ما يقرب من 22 مليون سهم من شركة صناعة السيارات الكهربائية مقابل 3.58 مليار دولار.

تتزامن مبيعات إيلون ماسك مع تراجعه عن صدارة مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات، وهو المركز الذي شغله منذ سبتمبر من العام الماضي. كما هبطت القيمة السوقية لـ"تسلا" إلى ما دون النصف تريليون دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 55% هذا العام مع تزايد قلق المستثمرين بشأن شراء إيلون ماسك لشركة تويترإنك في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، مع زيادة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل السيارات أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين ومشكلات الطلب في الصين أكبر سوق لشركة تسلا بعد الولايات المتحدة.

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ضغوط على تويتر

وقالت "بلومبرج" إن استمرار ماسك في بيع أسهم تسلا بعد تأكيداته المتكررة بأنه انتهى من عمليات البيع، يعكس الضغوط المتزايدة على الشؤون المالية لشركة تويتر حيث أدى نهجه غير المنتظم والمندفع في إدارة شركة وسائل التواصل الاجتماعي إلى نفور المعلنين، كما أدت الجهود المبذولة لجلب المزيد من الإيرادات من رسوم الاشتراكات إلى نتائج عكسية عندما استغلت حسابات الاحتيال التنفيذ السيء لطرح شارات التحقق.

كانت الفوضى التي تشهدها تويتر بمثابة عبء كبير على تسلا، التي تواجه مجموعة من التحديات الخاصة بها. خفضت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأسعار والإنتاج هذا الربع في الصين، واتخذت خطوة نادرة لتقديم الحوافز في الولايات المتحدة.

قال ماسك إن الشركة تكافح للتعامل مع الآثار المترتبة على الطلب على سوق العقارات المتدهور في الصين، وأزمة الطاقة في أوروبا، وزيادة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحاول ماسك عدة مرات الخروج من صفقة تويتر لكنه فشل، ولجمع أموال كافية لإتمام صفقة الشراء، قام ببيع أسهم تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار دولار في تسلا، بواقع حوالي 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس، ورغم أنه تعهد بأنه قد انتهى من بيع الأسهم، قام في نوفمبر ببيع أسهم بقيمة 3.95 مليار دولار أخرى من حصته.

استخدم ماسك مبالغ كبيرة من القروض الموجودة الآن في الميزانية العمومية لشركة تويتر للمساعدة في تمويل عملية الاستحواذ، ما قفز بعبء الديون على تويتر إلى حوالي 13 مليار دولار، ارتفاعاً من 1.7 مليار دولار قبل الصفقة، إلى جانب أنواع أخرى من السندات التي يمكن تحويلها إلى أسهم.

 

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