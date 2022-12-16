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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تعلن عن تجربة جديدة لتطوير سلاح استراتيجي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة، أن بيونج يانج، اختبرت "محرك وقود صلب عالي الدفع" لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كيم جونج أون.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، بأن الاختبار أجري الخميس في موقع "سوهاي" لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد".

وأضافت أن كيم جونج أون، عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".

وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، سول، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين، تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

أكثر من 100 قذيفة مدفعية

وفي وقت سابق، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية، في أحدث تدريب عسكري على ما يبدو بالقرب من حدودهما المشتركة.

وسقطت بعض القذائف في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية، في ما وصفته سيول بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين التي تهدف إلى تقليل التوترات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن الجيش الكوري الجنوبي أرسل عدة رسائل تحذيرية لكوريا الشمالية بشأن إطلاق القذائف.

وكثفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المناورات العسكرية هذا العام، وقالتا إنها ضرورية لردع كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوريا الشمالية صاروخ باليستي بيونج يانج كيم جونج أون

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