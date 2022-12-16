عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث في قطر| مباراة كرة بمشاركة الإبل.. شاهد

صدى البلد

شهدت قطر تزامنا مع استضافتها مونديال كرة القدم، مباراتي كرة يد بين الهجانة للمرة الأولى في تاريخ رياضة الهجن.


ووسط حضور جماهيري، الخميس، تسابق الهجانة على ظهر الجمال في مباراتي كرة يد، حملت الكثير من حماس وإعجاب الجمهور في ميدان "الشيحانية" للهجن بالعاصمة الدوحة.


ويأتي هذا ضمن فعالية "الهجن وكأس العالم 2022" من تنظيم الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري)، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق الهجن بمنطقة الشيحانية.

وجرت المباراة الأولى بين منتخب قطر وآخر يمثل إفريقيا، يضم كل منهما 3 إبل مع الهجانة، والثانية بين منتخبي آسيا 3 وفريق الهواة 10.

وتستغرق المباراة 30 دقيقة، كل شوط فيها يمتد لـ15 دقيقة.

وتنظم هذه الفعالية على هامش استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي بدأت في 20 نوفمبر، وتنتهي في 18 ديسمبر.

شاهد| والد أشرف حكيمي يصدم المغاربة: حزنت للفوز على إسبانيا|ما السبب

وصفوه بالخائن.. حكاية مواطن عربي شجع إسبانيا حبا في المغرب| فيديو

قطر كأس العالم بطولة كأس العالم الاتحاد العربي منتخب قطر كاس العالم لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2022

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

انهيار الدولار بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صدمة أهلاوية .. غياب هداف الفريق أمام فيوتشر لهذا السبب

احذر..الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخى

ابتعد عنها .. أطعمة تزيد من حرقة المعدة

خلال 5 أيام.. مفاجأة بشأن حالة الجو

انفجار سيارة مفخخة وإصابة 8 عناصر من الشرطة في تركيا.. شاهد

طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع.. خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل بسبب سعر تليفزيون في مصر بمليون و400 ألف جنيه.. شاهد

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ