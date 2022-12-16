صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا جراء القصف الروسي

أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الجمعة، إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف جراء قصف روسي.

وقال نائب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو: "لا تتجاهلوا تنبيهات الغارات الجوية بل أبقوا في الملاجئ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، إن قواته ستواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده لم تكن البادئة بسلوك هذا النهج في الحرب.

ونقلت وكالة "تاس" عن بوتين قوله خلال تكريمه قادة عسكريين في حفل بمناسبة يوم أبطال الوطن: "روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكنها لم تكن من بادر إلى ذلك فقد جاءت الضربات الأولى من طرف من ضربوا جسر القرم".

وأضاف: "الغرب يتجاهل ما تقوم به أوكرانيا ضد روسيا، لكن خطوات موسكو وردودها تسبب دائما موجة عارمة من الضجيج الإعلامي".