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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفائز بـ كأس العالم 2022.. مفاجأة من ماكرون حال انتصار الديوك بالمونديال

الفائز بـ كاس العالم
الفائز بـ كاس العالم 2022..مفاجأة من ماكرون حال انتصار فريقه

اهتمت وسائل الإعلام الفرنسية بالمفاجأة التي ستكون أمام المنتخب الفرنسي “الديوك” حال فوزه بمونديال كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بقيادة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

 

ولن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاضرا في باريس الإثنين، سواء ربح منتخب الديوك نهائي مباراة نهائي كأس العالم للعام 2022 أم خسر بوجه الأرجنتين.

وسيتوجه ماكرون إلى الدوحة، الأحد، لحضور النهائي، ولن يعود في اليوم التالي.

 

فإذا فاز الديوك على فريق الأرجنتين، في استاد لوسيل، سيعود المنتخب الفرنسي إلى باريس، لكن ماكرون لن يكون قادرا على الترحيب بهم في قصر الإليزيه الإثنين، وفق ما ذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، بي أف أم.

إلا أن الاستقبال التقليدي لن يُلغى، كونه من الممكن أن يحدث في وقت لاحق.

 

وذلك، كون لدى ماكرون جدول أعمال مزدحم خلال بداية الأسبوع المقبل، فسيزور القوات الموجودة على حاملة الطائرات شارل ديغول، وسيشارك الثلاثاء في قمة بغداد بالأردن.

 

وكان قد أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن قمة إقليمية ثانية حول العراق ستعقد في عمان في 20 ديسمبر الجاري، متوقعا مشاركة إيران وتركيا فيها.

 

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، رغبته في الترحيب على طائرته المتجهة إلى قطر باللاعبين المصابين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة العالم، ومنهم كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، وغيرهما.

 

وسبق أن دافع ماكرون، الخميس، عن قراره زيارة قطر لدعم المنتخب الفرنسي خلال مباراة نصف نهائي المونديال، رغم الاتهامات التي تربط قطر بالفساد في البرلمان الأوروبي، حسب فرانس برس.

 

وزار ماكرون قطر، مساء الأربعاء، لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها المنتخب الفرنسي، ويعود إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

وقال ماكرون الذي توجّه بعد ذلك إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، "أتحمّل بالكامل" مسؤولية زيارة قطر.

وأضاف "دعمتُ قبل أربعة أعوام المنتخب الفرنسي في روسيا، وأنا أدعمه في قطر".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج أولا لمعرفة كل الحقائق المتعلقة بتحقيق تجريه السلطات البلجيكية في قضية فساد مرتبطة بقطر وكذلك معرفة كل ما يتعلق بالمتورطين في الأمر قبل اتخاذ أي قرارات، وفق رويترز.

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