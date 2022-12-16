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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كسرت حاجز المليون.. زيادة 150 ألف جنيه لأسعار فولكس فاجن جولف 2022

صدى البلد

كسرت السيارة فولكس فاجن جولف 2022 حاجز الكليون جنيه لأول مرة، ولك بعد زيادتها نحو 160,000 دفعة واحدة، وتأتي بهيكل هاتشباك وتصميم شبابي أنيق.

 

جاءت السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بمحرك يخ قوة قدرها 150 حصانا، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

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ولكس فاجن جولف موديل 2022

وتقدر نسبة استهلاك فولكس فاجن جولف موديل 2022  من الوقود بنسبة قدرها 4.7 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، وتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.2 ثوان.

ولكس فاجن جولف موديل 2022

تأتي السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بقياسات هيكلية خارجية بلغت 4258 مم للطول الكلي، و 1465 مم للعرض الكلي، و 1492 للارتفاع الكلي، ويصل ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 134 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الى 2620 مم، وتبلغ سعة الشنطة نحو 380 لتر.

ولكس فاجن جولف موديل 2022

زودت السيارة فولكس فاجن فاجن موديل 2022 بالعديد من تجهيزات الأمن والسلامة الداخلية، ومن أبرزها الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام صعود وهبوط المرتفعات.

ولكس فاجن جولف موديل 2022

أسعار فولكس فاجن جولف موديل 2022

بلغ السعر الجديدة للسيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بعد الزيادة نحو 1,110,000 جنيه بدلاً من 950,000 جنيه.

فولكس فاجن جولف موديل 2022 فولكس فاجن جولف هاتشباك بورصة السيارات

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