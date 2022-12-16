السعودية.. قرار جديد بشأن تأشيرات حاملي الجنسية التركية

أعلنت السعودية، عن إطلاق "تسهيلات" لقاصدي مكة والمدينة من مواطني تركيا، عبر إتاحة عدد من الخيارات لإصدار تأشيرات القدوم للمملكة.

وأوضحت الهيئة السعودية للسياحة خلال لقاء ترويجي نظمته في مدينة إسطنبول التركية، أن "بإمكان حاملي الجنسية التركية القدوم للمملكة عن طريق إصدار تأشيرة سياحية من السفارة أو القنصلية بتركيا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويمكن التنسيق لإصدار التأشيرة خلال 48 ساعة عن طريق "مكاتب السياحة والسفر المعتمدة بتركيا" والمدرجة في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية، وفقا لواس.

ويعد القطاع السياحي أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على النفط، وفقا لموقع "الهيئة السعودية للسياحة".

وخلال عام 2022، سجلت المملكة إجمالي زيارات بلغ 62 مليون زيارة، بينهم 29.5 مليون زيارة من خارج البلاد، وساهم قطاع السياحة في 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وفقا للمصدر ذاته.