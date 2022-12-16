اليوم.. مصر تسعى للقبها الخامس في بطولة العالم لسيدات الإسكواش أمام أمريكا

تختتم اليوم الجمعة منافسات بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق المقامة على نادي مدينتي في الفترة من 10 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

ويلتقي منتخب مصر لسيدات الاسكواش مع منتخب أمريكا في المباراة النهائية اليوم فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ويسعى منتخب مصر حامل اللقب لتحقيق لقبه الخامس في تاريخه بعدما فاز باللقب من قبل 4 مرات، أعوام 2018 و 2016 و 2012 و 2008 .



فيما لم يحقق منتخب أمريكا اللقب في تاريخه من قبل في اي نسخة.

و تأهل منتخب مصر لسيدات الاسكواش لنهائي بطولة العالم للفرق بعد التفوق على منتخب ماليزيا في نصف النهائي بنتيجة 2/0.

و حقق المنتخب الأمريكى لسيدات الاسكواش الفوز على نظيره الإنجليزى فى نصف نهائى بطولة العالم لفرق السيدات بنتيجة 2-0.



وتضم قائمة مصر في البطولة كل من نوران جوهر و نور الشربيني و هانيا الحمامي و نور الطيب و يقود المنتخب فنيا إنجي خيرالله.

وشارك في البطولة 17 منتخبا هم : الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإنجلترا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وهونج كونج، وكندا، وأستراليا، وماليزيا، وأستراليا، وسويسرا، وأوكرانيا، واسكتلندا، وويلز، وجنوب أفريقيا، و مصر.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف مصر بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق بعدما نظمتها في 2008.