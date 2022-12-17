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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

حاصرت المشاكل معسكر منتخب فرنسا قبل يومين على مباراته النهائية في كأس العالم 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني ، المقرر إقامتها  على ملعب ستاد لوسيل .

أصاب لاعبيَن .. فيروس يضرب معسكر فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين بنهائي المونديال


وتخوض فرنسا حاملة اللقب نهائي المونديال، بعد أن فازت في نصف النهائي على المنتخب المغربي (2-0)، فيما يدخل منتخب الأرجنتين بعد تخطي عقبة كرواتيا (3-0).

ونجح ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك، في قيادة حامل اللقب إلى نهائي جديد، على الرغم من تعرض الفريق لعدد من الإصابات.

إصابة إبراهيما كوناتي ورفاييل فاران

وأكد الصحفي فابريس هوكينز، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، أن المدافعين رفاييل فاران وإبراهيما كوناتي أصيبا بمرض قبل يومين فقط من المباراة النهائية.

ولمتابعة المزيد حول الفيروس الغامض الذي أصاب منتخب فرنسا .. تابع الفيديو جراف التالي:

منتخب فرنسا كأس العالم 2022 المنتخب الأرجنتيني ستاد لوسيل فرنسا حاملة اللقب المنتخب المغربي

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