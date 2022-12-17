قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

حاصرت المشاكل معسكر منتخب فرنسا قبل يومين على مباراته النهائية في كأس العالم 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني ، المقرر إقامتها على ملعب ستاد لوسيل .



وتخوض فرنسا حاملة اللقب نهائي المونديال، بعد أن فازت في نصف النهائي على المنتخب المغربي (2-0)، فيما يدخل منتخب الأرجنتين بعد تخطي عقبة كرواتيا (3-0).

ونجح ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك، في قيادة حامل اللقب إلى نهائي جديد، على الرغم من تعرض الفريق لعدد من الإصابات.

إصابة إبراهيما كوناتي ورفاييل فاران

وأكد الصحفي فابريس هوكينز، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، أن المدافعين رفاييل فاران وإبراهيما كوناتي أصيبا بمرض قبل يومين فقط من المباراة النهائية.

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