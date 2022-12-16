سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

افتح يا سمسم، وكأن مغارة علي بابا فُتحت أبوابها في فيلا لأحد المزوّرين المسجلين خطر في أكتوبر، بعد تزويره أكثر من 2 مليون دولار وسبائك ذهبية، خبأها في وكر سري في الفيلا، إلى جانب تخصصه في تزوير العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة.

قصة مغارة علي بابا في أكتوبر

تربح واحد من أخطر المزورين من نشاطه المشبوه قرابة 20 مليون جنيه، استغلها لشراء عقارات وسيارات بعد تزوير أكثر من 2 مليون دولار وسبائك ذهبية داخل وكر سري له في فيلا بأكتوبر، كان قد استأجرها لتكون محل سكنه ووكرا سريا له في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تعددت الأنشطة الإجرامية للمزور والمسجل خطر حتى قام بعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين في شراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرية وإيهامهم بامتلاكه ملايين من عملة الدولار غير المشروعة والمتحصلة من الإتجار في الآثار.

النشاط المشبوه لمزوّر أكتوبر

تمكن الشخص المسجل خطر من إقناع المواطنين بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية « الدولار» غير المشروعة، التي تمكن من التحصل عليها من الاتجار في الآثار، واستغل الأمر في الاستيلاء على أموال المواطنين بإقناعهم أنه يرغب في بيع تلك العملات بأسعار أقل من السعر الرسمي المتداول في البنوك.

ضبط المسجل خطر واكتشاف مغارة علي بابا

كشفت تحقيقات موسعة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص المسجلين خطر بممارسة نشاط إجرامي، إذ تخصص في تزوير العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة، وتربح من هذا التزوير ما يقرب من 20 مليون جنيه وسبائك ذهبية، وسيارات وعقارات.

تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المزوّر وتفتيش مسكنه الكائن في مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة، ليعثروا على العديد من حقائب السفر الممتلئة بالنقود المزورة، حيث احتوت على:

مبلغ 2 مليون دولار امريكي مزور من فئة الـ 100 دولار

عدد كبير من الورق الأبيض في حجم عملة الـ 100 دولار مُعدة للتزوير، مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار، بلغ عددها ما يقرب من 2 مليون دولار

مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية المصرية

4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية مزورة

مسدس صوت

2 جهاز لاسلكي

بعض الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير

إيصال إيداع مبلغ مالي بحساس بنكي باسم المتهم

سيارات وعقارات بـقيمة 20 مليون جنيه

مبلغ مالي مصري واخر من فئة الدولار الأمريكي

2 جهاز حاسب آلي يستخدمهم في تقليد العملات الورقية

هاتفان محمول يحتويات على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال التزوير وترويج العملات الورقية المزورة.

اعترافات المتهم بتزوير العملات الصعبة

بعد مواجهة المتهم بالنصب والاحتيال وتزوير العملات الوطنية والاجنبية، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتمكنه من تحقيق ثروة مالية طائلة تجاوزت ما يقرب من الـ 20 مليون جنيه، إلى جانب قيامة بغسيل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي، حيث قام بشراء عقارات وسيارات، وإيداع مبلغ بحسابات خاصة به وأفراد أسرته، وتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية لاتخاذها وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلات المستأجرة في محاولات للحيلولة دون ضبطه.