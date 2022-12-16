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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد انفصالهما.. من هو هيثم زنيتا الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق؟

غادة عبدالرازق وهيثم
غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا

من هو هيثم زنيتا؟ .. يتسائل الكثير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، عن: من هو هيثم زنيتا طليق الفنانة غادة عبدالرازق، وذلك بعد ساعات من انفصالهما عقب زواج دام لمدة عامين.

وأعلنت غادة عبدالرازق في وقت سابق، انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مؤكدة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتزوج هيثم زنيتا من غادة قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ".

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

شاركها أيضا العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.

غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، حيث كان يصغرها بـ 10 سنوات تقريبا، وفقا لما تداوله البعض، دون تأكيدات حول هذا الأمر.

كان الظهور الأخير للثنائي معا في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حينما نشرت غادة عبدالرازق، مجموعة من الصور تجمعها بزوجها خلال رحلتهما معا إلى باريس، إلا أن هذه الصور وغيرها لم تعد متاحة الآن.

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انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زنيتا

انفصل الثنائي في هدوء تام، حيث ألغى هيثم متابعة غادة عبر موقع "انستجرام"، فيما ظل محتفظا بمتابعة ابنتها "روتانا"، وهو الأمر الذي حدث سريعا بعد الإعلان عن الانفصال.

وقالت غادة عن زواجها من زنيتا، للإعلامي عمرو أديب، في مداخلة هاتفية: "كتب الكتاب تم في رمضان، وكنا مرتبطين زمان وانفصلنا ورجعنا تاني وكتبنا الكتاب، وهو إنسان محترم جدا".

رفضت غادة عبدالرازق الإفصاح عن أسباب الانفصال مكتفية بحذف المقاطع المصورة "الفيديوهات" والصور التي جمعتهما من على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

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