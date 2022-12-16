عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

القمة الأفريقية الأمريكية.. برلماني: السيسي طرح رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية لم تتأخر في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بالعمل على استصلاح مليون ونصف المليون فدان والمشروع القومي للصوامع، لزيادة التخزين وغيرها من المشروعات الرائدة لتعزيز الأمن الغذائي لمصر والتعامل مع ظروف ومستجدات عالمية طارئة.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية بواشنطن، ومطالبته بتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمي للأمن الغذائي التابع لمجموعة السبع، والعمل على تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً.

وتابع عضو البرلمان: وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة، ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، وتحمل المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما طرحته مصر في واشنطن خطوات عملية، لمواجهة أزمة الغذاء العالمية ومساعدة الدول النامية والأفريقية على التكيف، علاوة على مساعدة أفريقيا على تطوير طاقتها وتعزيز الاستفادة من امكانياتها باعتبارها سلة غذاء العالم، بالاضافة إلى مطالبة الرئيس السيسي عبر كلمته بصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعي للحفاظ على التماسك المجتمعي للدول النامية.

واختتم، مدحت الكمار بالتأكيد على أنه لولا الإجراءات العملية، التي اتخذتها مصر لتعزيز أمنها الغذائي، وزيادة الانتاجية ودعم وتعزيز المحاصيل الاستراتيجية، لكانت في وضع صعب عما هو موجود اليوم.

السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي مصر واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

حادث مروري | سعد الصغير يصدم شخصين بسيارته في الهرم

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بـ 10 لاعبين .. فيوتشر يقتنص التعادل أمام الأهلي وركلة جزاء ضائعة

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

رغم التعثر أمام فيوتشر .. الأهلي يتصدر ترتيب الدوري والزمالك وصيفًا

لم يحترم الكيان.. مصطفى كامل يحسم الجدل بشأن وقف ويجز عن الغناء

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

طرد وركلة جزاء ضائعة.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر

يوسف القعيد : كاتب صحفي كبير سبب رحيلي من دار الهلال | فيديو

هنا اكتشفت المواهب.. كلمة السر في الإنجاز التاريخي للمغرب بكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا بفستان قصير على ريد كاربت حفل ديرجست

مع انتشار الفيروسات.. احرص على تناول هذا المشروب السحري

مزاد على الإنترنت يكشف بيع 7 أختام عراقية تاريخية مسروقة

أكمام مكشوفة .. مايان السيد تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير |شاهد

فيديو

استعدوا بالملابس التقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الفترة المقبلة

كشف عن رصيده بالبنك.. محي إسماعيل يحدد موعد تقديم فيلم معمر القذافي

الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات | شائعات.. فيديو

تخلصت من والدتها بمساعدة جارها | تفاصيل صادمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ