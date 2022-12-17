خلال لقاء السيسي.. سوليفان يؤكد دعم أمريكا للإصلاح الاقتصادي في مصر

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي التقاه اليوم في البيت الأبيض، جملة من القضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن "مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين الولايات المتحدة ومصر. وأعرب سوليفان عن دعم الولايات المتحدة القوي لأجندة مصر للإصلاح الاقتصادي المحلي، وكذلك لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي سيعزز تنفيذه".

وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان "أكد بقوة دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وكذلك القرار الدبلوماسي السريع بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي من شأنه حماية مصالح جميع الأطراف".

كما تشاور الرئيس السيسي وسوليفان حول العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ومصر، والأمن العالمي والإقليمي والتحديات الاقتصادية، وحقوق الإنسان. وشكر سوليفان الرئيس السيسي على مشاركته في القمة الأمريكية الأفريقية، وهنأه وهنأ مصر على نجاح قمة المناخ COP-27 في شرم الشيخ، حسبما ذكر البيان.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم في مقر إقامته بواشنطن، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي.