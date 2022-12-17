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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الطحينة البيتى للتوفير فى الميزانية

طريقة عمل الطحينة
طريقة عمل الطحينة البيتى

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الطحينة البيتى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

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مقادير عمل الطحينة البيتى 
 

2كوب سمسم ابيض مطحون ناعم  
كوب ونصف دقيق 
كوب و ربع زيت ذرة 
ذرة ملح

طريقة عمل الطحينة البيتى 
 

هتجيبى الخلاط وهنضيف السمسم الأبيض المطحون وعلية الزيت والدقيق و ذرة الملح وهنشغل الخلاط 
لمدة 5 دقائق حتى تختلط المكونات تمامآ وبعد ذلك هنجيب برتمان زجاج وهنقلب فية الطحينة ونحفطها فى المطبخ او الثلاجة لحين تحضير اشهى واجمل سلطة طحينة وبالف هنا .

فوائد الطحينة الصحية
 

الطحينة المصنوعة من بذور السمسم وذات المذاق اللذيذ، تحتوي على الكثير من البروتين والألياف والكالسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

1- تنظيم الكوليسترول

الطحينة غنية بمضادات الأكسدة بفضل هذه الميزة ، فإنه ينظف الدم من المواد الضارة، ويقوي نظام القلب والأوعية الدموية. ينظم الاستهلاك المستمر للطحينة مستويات الكوليسترول في الدم ويزيد من مقاومة العديد من الأمراض ذات الصلة.

2- جيدة للقلب

تضمن الطحينة الدورة الدموية المناسبة في جميع أنحاء الجسم. بفضل هذه الميزة ، فهو يقلل من مخاطر العديد من المشاكل الصحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الاستهلاك المنتظم للطحينة يدعم وظائف القلب. يمكنك تناول ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من الطحينة كل صباح.

3- تقوية الذاكرة

الطحينة من الأطعمة التي تعزز الذاكرة عند استخدامها بانتظام. بفضل أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية في تركيبته، له تأثير إيجابي على الجهاز العصبي ويقوي الخلايا العصبية.

4- الوقاية من فقر الدم

يتم الحصول على الطحينة عن طريق طحن بذور السمسم وتحويلها إلى كتلة سميكة من خلال عمليات مختلفة. وخام الطحينة هو السمسم الغني بالحديد.

لذلك ، من خلال استهلاك الكثير من الطحينة ، يمكنك الحصول على الكثير من الحديد يمكن استخدامه كعلاج لفقر الدم.

إن تناول بضع ملاعق كبيرة من الطحينة يوميًا سوف يلبي احتياجاتك من الحديد إلى حد كبير.

فوائد الطحينة طريقة عمل الطحينة فوائد الطحينة الصحية ​​​​​​​health طريقة عمل الطحينة البيتى فقر الدم تقوية الذاكرة تنظيم الكوليسترول

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