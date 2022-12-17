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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مطاردة في حدائق الأهرام.. حادث المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته برلنتي| ما القصة؟

سعد الصغير
سعد الصغير

شهدت الساعات الماضية تداول واقعة مطاردة المطرب الشعبي سعد الصغير، لزوجته الراقصة برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها في شوارع حدائق الأهرام بالجيزة، وقيامه بالاصطدام بشخصين وتسببا في إصابتهما، ليتم القبض عليه وزوجته ووالدتها وشقيقتها وسط اتهامات متبادلة بينهم.

ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم القصة الكاملة للواقعة.

تفاصيل التحريات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اصطدام سيارة الفنان سعد الصغير بشخصين في حدائق الأهرام، حيث تبين أن المصابين في الحادث، هم زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها.

وأضافت التحريات بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم ان خلافات زوجية بين سعد وزوجته دفعتهم للتشاجر في الشارع فهربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارة وطاردهم سعد الصغير واصطدم بسيارتهن وتم نقلهن الى مستشفى الهرم وتبين اصابتهن باصابات طفيفة.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن تم اقتيادهن لقسم الهرم بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات.

وتحفظت قوات الأمن بالجيزة، على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها، بعد مطاردة شرسة قادها الصغير في حدائق الأهرام وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

ويتواجد الطرفان الآن داخل قسم شرطة الهرم لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، إما بالتصالح أو بعرض الطرفين على النيابة العامة صباح باكر.

واتهم المطرب الشعبي سعد الصغير، زوجته وأسرتها "شقيقتها ووالدتها" بسرقة ٧٥ ألف جنيه منه قبل تشاجره معهن، كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالحيزة، ملابسات اصطدام سعد الصغير بشخصين في حدائق الأهرام، حيث تبين أن الضحايا هم زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها  وشقيقتها.

كانت أطاحت سيارة يقودها الفنان سعد الصغير بشخصين في منطقة الهرم ما اسفر عن اصاباتهما بإصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين، أن سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي سعد الصغير اصطدمت بشخصين مما أسفر عن إصابتهما.

تبين من الفحص الاولي استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول ملابسات الواقعة.

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