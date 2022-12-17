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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار وزير التموين: طرح الذهب بالبورصة سيؤدي لتخفيض واستقرار أسعاره فى مصر

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

فجر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد طرح الذهب في البورصة السلعية المصرية بداية ٢٠٢٣، مؤكدا أن هناك تراجع في سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

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أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 17-12-2022

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سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

وأضاف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا القرار يعد مطلب اساسي لصناعة الذهب في مصر، متابعا أنه في ستينيات القرن الماضي كان في بورصة ذهب في مصر. 


وتابع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، أن هذا الامر يعطي استقرار في أسعار الذهب، وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21، وايضا يسبب حالة من الاطمئنان للتجار، ويعطي دفعة لصناعة الذهب في مصر.

 

الذهب مخزن قيمة

 

وأكمل الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للذهب، أن الذهب ليس سلعة كمالية، والذهب مخزن قيمة، واحتياط استراتيجي للافراد والدول.


 

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