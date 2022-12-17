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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف تقلل حمض اليوريك في الشتاء؟.. 4 أطعمة ابتعد عنها

كيف تقلل حمض اليوريك
كيف تقلل حمض اليوريك في الشتاء: 4 أطعمة أبتعد عنها

حمض اليوريك هو منتج نفايات يصنع في الجسم يتشكل عادة عندما يستقلب الجسم مادة تسمى البيورين، البيورين مادة موجودة بشكل طبيعي في الجسم ، ولكنها توجد أيضًا في مجموعة متنوعة من الأطعمة حسنًا ، يخرج حمض البوليك من الجسم بالبول ، ولكن عندما لا تتمكن الكلى من إزالته ، يبدأ مستواه في الارتفاع في الجسم ، مما قد يؤدي لاحقًا إلى العديد من المشكلات بما في ذلك النقرس وحصوات الكلى.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حمض اليوريك ، يصبح فصل الشتاء مشكلة حيث أن أعراض حمض البوليك مثل الألم والتصلب والصلابة والصلابة تأخذ شكلًا شديدًا في البرد ما هي طرق تقليل حمض البوليك؟ يجب أن تهتم بشكل خاص بالطعام والشراب خلال فصل الشتاء هناك العديد من المواد الغذائية التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة في حين أن الكثير منها يمكن أن يمنحك الراحة وتحتاج إلى الابتعاد عنها قد يساعد تجنب بعض الأطعمة في النظام الغذائي على تقليل هذه الأعراض وتوفير بعض الراحة في هذه الأثناء وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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طريقة عمل الكفتة في الفرن

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طريقة تحضير سلطة الفواكه بالكريم شانتيه

مساوئ زيادة حمض البوليك

يتجلى أكبر خطر لزيادة حمض البوليك في الجسم في شكل النقرس هذه حالة يترسب فيها حمض اليوريك حول المفاصل يسبب ألمًا شديدًا يشبه النقرس لأن بلورات صغيرة تتشكل من حمض البوليك ، مما يسبب تصلبًا شديدًا حول المفاصل يمكن أن تصل هذه البلورات في بعض الأحيان إلى الكلى والقلب ، مما قد يكون خطيرًا على الصحة.

المشروبات المحلاة

المشروبات المحلاة غنية بالفركتوز أكبر عيب للفركتوز هو أنه يزيد من خطر الإصابة بالنقرس. الابتعاد عن جميع المشروبات السكرية في الشتاء. تحتوي بعض الفواكه أيضًا على هذا العنصر ، على الرغم من أن كميته في الفاكهة أقل.

اللحوم والمأكولات البحرية

إذا كنت تعاني من حمض اليوريك أو ترغب في تجنبه ، فعليك تقليل أو التوقف عن تناول اللحوم الحمراء واللحوم العضوية والمأكولات البحرية مثل السردين والأنشوجة والماكريل لأنها غنية بالبيورين من الأفضل قصره على مرة واحدة في الأسبوع.

هذه الخضروات ضارة أيضًا

يوجد الكثير من الخضروات المتنوعة في فصل الشتاء ، لكن يجب تجنب تناول جميع الخضروات إذا كنت تعاني من حمض البوليك  وفقًا لتقرير صادر عن NHI ، فإن الخضروات مثل الهليون والسبانخ والقرنبيط والفطر والبازلاء الخضراء مليئة بالبيورينات ويمكن أن تزيد من مستويات حمض اليوريك.

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