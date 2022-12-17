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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 آلاف سائح يصلون مرسى علم.. اليوم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 4 آلاف سائح قادمين على متن 24 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

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يأتى ذلك ضمن 85 رحلة يستقبلها المطار الذى يقع جنوب محافظة البحر الأحمر، بدءًا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، وذلك من 10 دول أوربية.

 

وكشفت جداول الوصول للمطار، خلال اليوم السبت، وصول 24 موزعة كالتالى 10 رحلات من بولندا، 5 رحلات من المانيا، 3 من إيطاليا، رحلتين من التشيك، رحلة من كلا من هولندا والنمسا وبلجيكا.

 

 

ومن المقرر أن تستقبل القرى والمنتجعات السياحية بمرسى علم  خلال الأسبوع الجارى 13 ألف سائح قادمين على متن 85 رحلة طيران دولية وأوروبية موزعة كالتالى، الرحلات الوافدة من بولندا فى الصدارة بعدد 25 رحلة طيران، يليها الألمان بعدد 25 رحلة، ثم إيطاليا 16 رحلة، التشيك 10رحلات، بالإضافة إلى 4 رحلات من كلا من هولندا وسويسرا، و3 رحلات من بلجيكا، ورحلة من كلا من النمسا ولكسمبورج وهنغارى.

 

وتباشر لجان تفتيش ومتابعة من وزارتي الصحة والسياحة أعمال متابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الصحية والغذائية، والتحقيق فى أى مخالفات يتم رصدها في أي منشأة.

 

 

وقال ابوالحجاج العمارى الخبير السياحى، أن القرى السياحية تشهد ارتفاعًا في نسب الإشغالات، إذ تشير الحجوزات المؤكدة زيادة عدد الرحلات من أوروبا بداية من 20 ديسمبر الجاري.

 

أضاف "العمارى" ، أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة فى عدد رحلات الطيران القادمة من أوروبا لمطار مرسى علم، قبل أيام من بدء احتفالات أعياد الكريسماس.

 

فيما تواصل الفنادق والمنتجعات السياحية استعداداتها لاحتفالات أعياد الميلاد، حيث يتم تركيب الزينات والأنوار وأشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل وعربته، مع تخصيص ركن للهدايا داخل بهو كل قرية سياحية.

 

فيما تشدد وزارة السياحة على مسؤولي الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر، عدم التهاون والتراخى فى تطبيق إجراءات الجودة خلال الاحتفالات، وضرورة الالتزام بالحصول على تراخيص من شرطة السياحة والحماية المدنية لإقامة أى سرادقات للاحتفالات حفاظًا على سمعة المقصد السياحي.

مرسى علم البحر الأحمر الكريسماس محافظة البحر الاحمر المطارات

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