تعليق الغندور على إهدار أفشة ركلة جزاء أمام فيوتشر

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على إهدار محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، ركلة جزاء لفريقه أمام فيوتشر، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":"سبحان الله من أيام كانت الشتيمة والتريقة و التنمر علي محمود علاء بعد ما أضاع ضربة جزاء، الماتش اللي بعده علي طول ربنا عاقبهم و للأسف المرة دي شتيمة و تنمر على لاعبهم و أحد نجومهم لمجرد ضياع ضربة جزاء يمهل و لا يهمل".

وتقدم حسين الشحات للأهلي أمام فيوتشر في الدقيقة 32 من زمن المباراة، بينما أدرك فيوتشر هدف التعادل في الدقيقة عن طريق جوزيف جوناثان نجويم في الدقيقة 79.

وأهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء لصالح الأهلي قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الشوط الثاني، حيث اصطدمت الكرة بالعارضة.

ترتيب الأهلي وفيوتشر:

ويحتفظ الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري رغم التعادل أمام فيوتشر، برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتان عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما رفع فيوتشر رصيده للنقطة الخامسة عشر في المركز الرابع.