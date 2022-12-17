سلطنة عمان: اكتشاف فوهة نيزكية عمرها 60 مليون سنة

أعلنت كلية العلوم بجامعة السُّلطان قابوس العمانية عن اكتشاف فوهة نيزكية هائلة يبلغ قطرها كيلومترا واحدا في ولاية محوت.

وأرجح الأستاذ بقسم علوم الأرض، الدكتور صبحي جابر نصر وفقًا لـ"وكالة الأنباء العمانية "، أن يكون عمرها 60 مليون عام وأن قطر النيزك الذي تسبب في ظهور هذه الفوهة يتراوح بين 50 و60 مترًا، ما يجعلها إحدى أكبر الفوهات الصدمية في منطقة الشرق الأوسط.

ويقدم هذا الاكتشاف الفريد موقعًا علميًّا نادرًا لدراسة آثار الارتطامات على الأرض، وهو ما لم يكن ممكنا من قبل، إذ إن صخور القشرة المحيطة على سطح الفوهة تمتص ما يقدر بـ 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا لتساعد هذه الصخور في مكافحة الاحتباس الحراري وبشكل طبيعي.

ونتج عن الاصطدام شظايا الصخور المتواجدة في موقع الفوهة المكتشفة، ما يدل على الذوبان وإعادة التبلور أثناء الاصطدام، حيث يسخن الحجر الرملي بسرعة إلى أكثر من 1200 درجة، ثم يبرد في الموقع، بما يتوافق مع التأثير الاصطدامي.

وأظهرت نتائج التحليل وجود شظايا زجاجية على شكل دمعة، وقطعًا من الزجاج مثقوبة بثقوب صغيرة ناتجة عن فقاعات غازية، وهو ما يدل على حدوث اصطدام عالي الكثافة .