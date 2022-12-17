بحضور محافظ قنا.. أنا مصري تختتم فعاليات الفن للجميع بمشاركة 350 طفلا

اختتمت جمعية" أنا مصرى" للتنمية و التدريب، فعاليات الحفل الختامى لمشروع" الفن للجميع " الذى نظمته بمقر الصالة المغطاه بنادى قنا الرياضى، بعروض فنية قدمها ٣٥٠ طفل مشارك من قرى ونجوع المحافظة.



حضر فعاليات الحفل، اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جمعية أنا مصرى ، والدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، و مى عزيز، ممثل مؤسسة دروسوس، و أشرف سعد، رئيس مجلس إدارة نادى قنا الرياضى، ولفيف من رجال الدين الاسلامى والمسيحى.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهورى، تلاها تقديم الأطفال لمجموعة عروض فنية والاستعراضية الرائعة، التى تعكس الثقافة والموروثات الشعبية المتنوعة للشعب المصرى، والتى نالت إشادة واستحسان الجميع ، كما تضمن الاحتفال، الإشارة إلى عدد من الشخصيات التاريخية الذين كان لهم دور بارز في تاريخ مصر السياسى والأدبى والفنى والعلمى والاجتماعى والرياضى، للإقتداء بهم واستكمال مسيرتهم.

و قدم محافظ قنا ، الشكر للمسئولين بجمعية أنا مصرى ، ومؤسسة دروسوس، وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع " الفن للجميع "، مؤكداً أهمية المشروع في تغيير ثقافة أطفالنا وتأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية لديهم، من خلال الفن كغذاء للروح والعقل، فضلاً عن دوره فى إظهار مواهبهم بما يساعد على تكوين شخصيتهم وتنمية روح الولاء والانتماء والتعاون بينهم.



و أضاف محافظ قنا ، بأن الفن له دور كبير في تشكيل وعي المواطنين بالتراث الشعبى والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الصعيدى الأصيل، وكذلك بالقضايا الهامة المتعلقة بالوطن والإنسانية، فضلاً عن دوره فى نقل الرسائل والأفكار المتنوعة بين المجتمعات، مشيراً إلى أن الفنون مرتبطة بالإنسان منذ القِدم، ومعبرة عن فئاته المختلفة.



و أوضح محافظ قنا ، بأن الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى حريصين على نشر الفن في جميع ربوع مصر وبين جميع أطياف الشعب المصرى، و أنه بجانب مشروع "الفن للجميع" الذى نفذته جمعية أنا مصر ، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال"منذ عام ٢٠١٨ لتقديم العروض المسرحية وتنظيم ورش فنية وثقافية ومعارض للكتاب وعروض فنية موسيقية لاكتشاف المواهب وتنميتها ، في قري ومدن جميع المحافظات المصرية، بهدف تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون بين جميع فئات المصريين ، وهو ما يعكس الوجه الثقافي الحضاري الفاعل في بناء الإنسان المصرى، طبقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

و قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن مشروع " الفن للجميع " تم تمويله من مؤسسة دروسوس، وهى إحدى المؤسسات التنموية التى تسعى إلى المساهمة في خلق عالم يمكّن الشباب من تحقيق آمالهم ، مضيفةَ أن الجمعية وشركائها من قصور الثقافة ومراكز الشباب والرياضة والتربية والتعليم وعدد من المؤسسات الثقافية والتربوية بالمحافظة احتفلوا بالأمس واليوم بحصاد مشروع" الفن للجميع " والذي تم تنفيذه على مدار ٤ سنوات ماضية، استطاع خلالها المشروع الوصول إلى ٢٦٠٠ طفل و طفلة، و العمل مع ١٢٠ شاب و شابة متطوعين من خلال ٤٢ جمعية محلية شريكة فى ٦ مراكز بالمحافظة.



وأضافت باخوم، بأن المشروع يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية عن طريق منهجية التربية من خلال الفن واتاحة فرص ممارسة الفنون المختلفة للأطفال في القري والنجوع من خلال الجمعيات المحلية الشريكة وباستخدام المساحات المجتمعية المتاحة والمسرح المتنقل.



وأشارت باخوم، إلى أن المشروع أعد كوادر من المتطوعين الشباب وتدريبهم على البرامج الفنية المختلفة لتوصيلها إلى الأطفال فى المجتمعات القريبة منهم، كما أتاح المشروع مساحة للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الثقافية والفنية في التخطيط و مشاركة الموارد لإتاحة ممارسة الأنشطة الفنية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، لافتةَ إلى أن العروض التى قدمها الأطفال اليوم نقلت رسائل هامة للحضور والمجتمع ككل، تتمثل في تطور شخصياتهم و تنمية مهاراتهم و تعزيز القيم الإيجابية والعلاقات فيما بينهم و امتلاكهم لمهارات التغيير و التوعية من خلال الفنون.

جدير بالذكر أن فعاليات الحصاد بدأت بالأمس بمائدة مستديرة بين الشركاء المحليين لمناقشة استمرار الجهود التنسيقية لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، والتأمل مخرجات المشروع و التحديات التي واجهته و التعلم منها، ثم استضاف قصر ثقافة قنا حفل "حكى" من قبل بعض الأطفال المشاركين فى المشروع، و أيضا عرض كورال "ج تيم" المكون من الشباب المتطوعين و اللذين كونوا هذا الفريق بدافع من موهبتهم و رغبة فى استمراره، كما قام ما يقرب من ١٣ شاب و فتاة بعمل مشروعات صغيرة في مجال الفنون و البعض استطاع تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال، حيث أن هناك احتياج كبير في الصعيد لمثل هذه المساحات و المشروعات.

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع

حفل مشروع الفن للجميع