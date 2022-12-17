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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد ..

يسرا المسعودي تكشف تفاصيل دورها بمسلسل عودة خالتي

يسرا المسعودى
يسرا المسعودى

كشفت الفنانة يسرا المسعودي، عن دورها فى المسلسل الخليجى"عودة خالتى" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.  

وقالت يسرا المسعودى ، فى تصريح خاص لصدى البلد : ان هذا العمل أقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة بالنسبة لى حيث أظهر فيه بشخصية قوية وهى مدونة إلكترونية وتتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياتها. 

وأضافت يسرا المسعودى : دورى يحتوى على حانب من الرومانسية أيضا والعمل يلقى الضوء على العلاقات الإنسانية ومدى تاثرها بالتطورات التى يشهدها العالم على المستوى التكنولوجى. 

يسرا المسعودى 

كشفت الفنانة يسرا المسعودي، عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية لمدة عام؛ بعد نجاحها في مسلسل “القاهرة كابول” والذى عُرض عام 2021.

وقالت “المسعودي”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، كنت أرغب فى الحصول على هدنة أو راحة لإعادة حساباتي، والعيش مع أسرتي بعد فترة من الغياب عنهم؛ بسبب انشغالي بتصوير الأعمال.

وأضافت الفنانة، “هذه الراحة أو الابتعاد عن الساحة الفنية أثرت سلبيا على مسيرتي، ولكنى كنت فى حاجة لها، ولم أنظر إلى أى تأثير”.

فيلم مندوب مبيعات

وكشفت الفنانة يسرا المسعودي، عن انتهاء تصويرها من فيلم “مندوب مبيعات” والذى تشارك فى بطولته مع الفنان بيومى فؤاد.

وقالت يسرا المسعودى، إن الفيلم من نوعية الأعمال الكوميدية، وأقدم فيه دور زوجة تتعرض لعديد من الأزمات فى حياتها وتتسبب فى مشاكل لزوجها.

وأوضحت يسرا المسعودي، أن العمل كانت كواليسه ممتعة للغاية بسبب أننا نشارك فى عمل بطولته بيومى فؤاد ومحمد ثروت.

يسرا المسعودى مندوب مبيعات الفنانة يسرا المسعودى فيلم “مندوب مبيعات” Arts Entertainment

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