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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب تناقش خطة التموين لتوفير السلع الأساسية للمواطنين.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، غدا الأثنين اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لرؤية وخطة الوزارة بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين.

وتشهد لجنة العلاقات الخارجية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دور وزارة الخارجية والسفراء بالخارج في الوقوف بجانب المصريين المغتربين وتقديم المساعدة والحلول لكل المشاكل التي تواجههم وتذليل العقبات لهم وسرعة استخراج جوازات السفر للعاملين بالخارج، وتذليل العقبات أمام إجراءات تصاريح سفر الجثامين لنقلها إلى الوطن.

وتشهد اللجنة الاقتصادية استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، حيث ينعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

وتشهد اللجنة التشريعية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وتشهد لجنة حقوق الإنسان مناقشة الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس النواب وزير التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية طلب الإحاطة الحكومة

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