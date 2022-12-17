الدولار يرتفع 6 قروش في أسبوع .. وهذه أبرز الأسعار

زاد سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت علي أساس أسبوعي بمقدار 6 قروش علي الأقل في معظم البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية سواء حكومية كانت أو تابعة للقطاع الخاص.

وذكر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لديه قد بلغ 24.63 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع.



أقل سعر



وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 24.61 جنيها للشراء و 24.71 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، ومصر".



وارتفع قرشا واحدا في بنوك "الإمارات دبي الوطين، HSBC، أوظبي التجاري، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، بلوم، كريدي أجريكول"، ليسجل 24,62 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع.

متوسط السعر



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.65 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.66 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني".



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.67 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي،، المصري لتنمية الصادرات، المشرق".



أعلي سعر



سجل أعلي سع لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي ليصل لـ 24.69 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع.



قوة الجهاز المصرفي



وأظهرت مؤشرات صادرة عن البنك المركزي المصري، نجاح الجهاز المصرفي في سداد مديونيات بقيمة 21.72 مليار دولار بنهاية العام 2021/2022 والمنتهي في يونيو الماضي ، بزيادة اقتربت من 11 مليار دولار عما تم سداده في نهاية المالية السابقة.

كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي عن أن مصر سددت فوائد مديونية بقيمة 4.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 4.022 مليارا في العام المالي السابق له، حيث . زادت أعباء خدمة الدين العام الخارجي إلي 263 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 15.9مليارا في العام المالي السابق له.

وسجل الدين العام الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الماضي نحو 155.71 مليار دولار بنسبة 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 137.9 مليار دولار في العام المالي السابق له بنسبة 34.2% من نفس الناتج المحلي.