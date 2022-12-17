لماذا لجأت مصر لصندوق النقد الدولي؟..أحمد موسى يكشف التفاصيل..فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن الأسباب التي أدت للجوء مصر للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مصر تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين قدر الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تعمل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الإجتماعية للمواطنين فضلا عن تحسين اداء الإقتصاد المصري.

الإصلاح الهيكلي

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن مصر عملت على إجراء الاصلاحات الإقتصادية، سواء الخاص بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي