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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يطلاق سلاح نووي تفوق سرعته الصوت ويصيب هدفه في نصف ساعة | فيديو

بوتين
بوتين

كشفت روسيا، اليوم السبت، عن لقطات جديدة تقشعر لها الأبدان لصاروخها "النيزكي'' الأسرع من الصوت افانجراد وهو جاهز للقتال في تهديد نووي آخر للغرب.

وتُظهر اللقطات أن السلاح - الذي يتم تسليمه إلى أهداف بسرعة تبلغ 27 ضعف سرعة الصوت - يتم تثبيته في صومعة إطلاق تحت الأرض في منطقة أورينبورغ ، جنوب غرب روسيا ، بالقرب من حدود كازاخستان.

ويُطلق الصاروخ المزود بمركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت خارج الغلاف الجوي للأرض قبل أن يضرب أي هدف في العالم في أقل من 30 دقيقة، حسب زعم موسكو.

ويأتي تمركز وحش أفانجراد الذي تبلغ قوته 20 ألف ميل في الساعة (32187 كيلومترًا في الساعة) اليوم بعد ثلاثة أيام متتالية عرض فيها بوتين نشر صواريخ يارس النووية الجديدة في منطقتي كالوغا وتفير.

وكشف الكرملين عن أن بوتين أمضى يوم الجمعة كله مع قادته العسكريين في مناقشات بشأن الحرب في أوكرانيا.

شهد اليوم إطلاق عشرات الصواريخ على أوكرانيا - تم إسقاط العديد منها بنجاح بواسطة الدفاعات الجوية في كييف.

طلب بوتين أفكارًا من قادته بما في ذلك الجنرال سيرجي 'هرمجدون' سوروفيكين - الذي يتولى القيادة العامة للهجوم الروسي.

ورافق الرئيس كل من وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف ، وكلاهما ترددت شائعات عن تهميشهما في الحرب.

قال بوتين: 'أيها الرفاق الضباط ، سنسمع من القادة في كل منطقة عمليات اليوم ، وأود أن أسمع اقتراحاتكم بشأن إجراءاتنا الفورية والمتوسطة المدى'.

هذه هي المرة الأولى منذ عشرة أشهر التي أظهر فيها بوتين - الذي لم يقم بعد بزيارة خط المواجهة ، على عكس فولوديمير زيلينسكي - مشاركته الوثيقة في قيادته العليا.

وهذه أول زيارة معروفة يقوم بها بوتين للمقر المشترك للقوات.

وتأتي زيارته وسط تساؤلات جديدة حول صحته مع تقارير تفيد بأنه ينفد من الصواريخ - وأنه يستعد للهجوم على العام الجديد للسعي مرة أخرى للاستيلاء على كييف.

زعم بوتين سابقًا أن ضربات أفانجارد 'مثل النيزك' و 'لا تقهر' - لا يمكن لأي نظام دفاعي إيقافها.

لقد تفاخر قائلاً: 'إن أفانجارد غير معرضة للاعتراض من قبل أي وسيلة دفاع صاروخي حالية ومحتملة للخصم المحتمل'.

تظهر الصور إطلاقها التجريبي في عام 2019.

ووصفه بأنه `` نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية '' ، تم نشره لأول مرة في عام 2019.

جاء هذا الأسبوع مع صواريخ يارس و افانجراد في الوقت الذي تحتفل فيه روسيا اليوم، باليوم السنوي لقوات الصواريخ الاستراتيجية.

روسيا أوكرانيا موسكو صواريخ غرب روسيا الغلاف الجوي روسيا اليوم

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