التنمية الحضرية تبدأ أولى طروحات مشروع داره.. اليوم

يعتزم صندوق التنمية الحضرية ، بدء أولى عمليات فتح باب حجز شقق تطوير عواصم المحافظات والمعروف باسم مشروع «داره» في 9 محافظات، اعتبارا من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

موعد حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

وأعلن المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق عن أنه تقرر إتاحة عمليات شقق تطوير عواصم المحافظات، وحدات مشروع داره خلال الفترة من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، وسيتاح الحجز من خلال موقع البنك.



أماكن شقق تطوير عواصم المحافظات



وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى داره، 9 محافظات هي المنوفية والدقهلية وقنا والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط بإجمالي 1284 وحدة.



أنظمة السداد



وحدد الصندوق 3 أنظمة مختلفة للتقسيط على 3 أو 5 أو سنوات، بعد أن يتم في البداية سداد مبلغ جدية الحجز، ثم بعدها سداد 15% من ثمن الوحدة، وفي خلال سنة من إتمام الحجز يسدد 10% من ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية.

وسيتم سداد دفعة استلام تبدأ من 10% في بعض المشروعات ومن 10% لـ 20% في مشروعات أخرى، وهو ما ستوضحه بالتفاصيل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع بالإضافة إلى سداد وديعة الصيانة.

مساحات الوحدات

وستكون شقق مشروع داره بمساحات متنوعة من 90 متر و127 متر و179 مترا، وذلك بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.