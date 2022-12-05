مشروع الخيالة.. التنمية الحضرية: 500 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه

أجرى برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية في منطقة الخيالة، و حدائق الفسطاط.



وخلال الجولة أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن هذا المكان كان يعج بالكمامة والعشوائيات في هذا المكان الحضاري، مضيفا أن المشروع لي عبارة عن حدائق ومساحات ولكن أكبر من ذلك بكثير.



وأضاف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن على المشروع مقام على مساحة 500 فدان، وزارة الاسكان هى التي تقوم بالمشروع بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنية.

إدارة المشروع من خلال شركات عالمية



وتابع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن سيتم إدارة المشروع من خلال شركات عالمية، وخاصة انه سيكون به مناطق تدخل على الخريطة السياحية في مصر.

