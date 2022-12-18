استخراج وصلة شاحن من معدة شاب تركي.. صور

لا يمر يوما في العالم دون غرائب، إلا أن المثير للعجب بعض العمليات التي تجريها المستشفيات في العالم لاستخراج أشياء غريبة من أمعاء المرضى، وهو ما حدث لشاب تركي عقب استخراج سلك شاحن من معدته.



ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية إنه عقب معاناة مراهق تركي من غثيان شديد وآلام مبرحة في معدته، ليتوجه إلى المستشفى لطلب المساعدة ليتفاجأ في الأشعة المقطعية، بابتلاعه سلك شاحن طوله 90 سنتيمتر.

وخضع المريض لعملية عاجلة لاستخراج السلك من معدته، ليتبين أنه ابتلع ربطة شعر، أيضا.

وقال الطبيب الذي أشرف على الجراحة، إن العملية كانت معقدة لأن أحد طرفي السلك مَر إلى الأمعاء الدقيقة.

وعقب إجراء هذه العملية، تعافى المراهق، البالغ من العمر 15 عاما، سريعاً بعد العملية وعاد إلى منزله في مدينة ديار بكر التركية بصحة جيدة.