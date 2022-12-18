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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استخراج وصلة شاحن من معدة شاب تركي.. صور

وصلة شاحن في معدة
وصلة شاحن في معدة مراهق تركي

لا يمر يوما في العالم دون غرائب، إلا أن المثير للعجب بعض العمليات التي تجريها المستشفيات في العالم لاستخراج أشياء غريبة من أمعاء المرضى، وهو ما حدث لشاب تركي عقب استخراج سلك شاحن من معدته.


ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية إنه عقب معاناة مراهق تركي من غثيان شديد وآلام مبرحة في معدته، ليتوجه إلى المستشفى لطلب المساعدة ليتفاجأ في الأشعة المقطعية، بابتلاعه سلك شاحن طوله 90 سنتيمتر.

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وخضع المريض لعملية عاجلة لاستخراج السلك من معدته، ليتبين أنه ابتلع ربطة شعر، أيضا.

وقال الطبيب الذي أشرف على الجراحة، إن العملية كانت معقدة لأن أحد طرفي السلك مَر إلى الأمعاء الدقيقة.

وعقب إجراء هذه العملية، تعافى المراهق، البالغ من العمر 15 عاما، سريعاً بعد العملية وعاد إلى منزله في مدينة ديار بكر التركية بصحة جيدة.

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