عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إديني عمر وارميني في البحر..

سيدة أسترالية تسقط من 4 كيلو متر وتظل على قيد الحياة

سقوط بدون مظلة
سقوط بدون مظلة

"إديني عمر وارميني في البحر"، هكذا يقول المثل الشعبي الشهير في وصف إنقاذ حياة أشخاص في أقرب لحظاتهم إلى الموت، وهو ما تكرر مع حالة الاسترالية تدعى إيما كيري.

تعرضت إيما كيري، لحادث غريب أسفر عن سقوطها من مسافة 4 كيلو متر، إلا أنها لم تتوفى، بل ظلت على قيد الحياة، بشلل الأطراف السفلى.

txt

جفاف الأنهار يكشف عن غرائب وأسرار في دول عدة

txt

صدق أو لا تصدق..شفاء سيدة من سرطان الرئة في نفس يوم تشخيصها

تعود الواقعة إلى حلم إيما كيري، الذي طالما كان يراودها، وهو القفز بالمظلة، إلا أن حياتها تغيرت مع هذه التجربة التي ظلت تحلم بها.

وتقول كيري وفق ما نقلته صحيفة "LADBible" البريطانية إنها عقب القفز بالمظلة لم تفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء، ما أدى إلى سقوطها من مسافة 4 كيلومترا أي 4000 سنتمتر.

وظلت كيري على قيد الحياة ولم تفقد الوعي، إلا أنها تعرضت لإصابة خطيرة، حيث أصيبت بشلل تام في الأطراف السفلى وأخبرها الأطباء على عدم قدرتها على السير مرة أخرى.

ورغم ما قاله الأطباء للمرأة الاسترالية، إلا أنها بدأت تشعر بأقدامها من جديد، وتعلمت المشي مرة أخرى على أقدامها. 

إصابة خطيرة شلل القفز بالمظلة تقفز بالمظلة جبال الألب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

بث مباشر.. نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

تفاصيل اجتماع ياسين منصور ورئيس الزمالك لحل الأزمة المالية للنادي.. فيديو

موضوعات متعلقة

خناقة عنيفة.. جماهير تعتدي بالضرب على لاعب خلال مباراة في أستراليا

ضوضاء الرياح.. مشكلة غريبة يتعرض لها سكان أعلى شقة في العالم

بالأقلام والشلاليط.. معركة ساخنة بين عروسين في الكوشة| فيديو

"الشطافة" تبهر مشجعي أوروبا في قطر.. تفاصيل

الملك تشارلز يخرج عن صمته.. يصدر عقابا لـ هاري وميجان

مبروك يا خالتي.. مشجع خليجي يهنئ عائلة ميسي في المدرجات|فيديو

صاحبة الإطلالات المثيرة.. طابور عرسان لـ ملكة جمال كرواتيا

لحظة اكتشاف غواص لـ سحر في قاع البحار.. فيديو

ترشيحاتنا

جرعة مخدرات زائدة.. كشف لغز العثور على جثة سيدة في شبين القناطر

أمريكا تتدخل لمنع أوكرانيا من قتل جنرال روسي كبير.. ما القصة؟

هزيمة بوتين.. جنرال أمريكي يكشف مفاجأة مدوية في حرب أوكرانيا

رسميا.. البنتاجون يكشف حقيقة وجود الفضائيين

مفاجأة .. موعد حفل ويجز في نهائي كأس العالم 2022

اخبار التعليم | ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة .. بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية بجامعة حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها آلام البطن.. 6 أعراض تدل على تجلط الدم في الكلى

أثر مصري اختفى من الوجود يكشف أسرار كائنات ما زالت حية منذ الفراعنة

خطفت الأنظار بجمالها الساحر.. أول ظهور علني لزوجة حكيم زياش

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ