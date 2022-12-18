سيدة أسترالية تسقط من 4 كيلو متر وتظل على قيد الحياة

إديني عمر وارميني في البحر..

"إديني عمر وارميني في البحر"، هكذا يقول المثل الشعبي الشهير في وصف إنقاذ حياة أشخاص في أقرب لحظاتهم إلى الموت، وهو ما تكرر مع حالة الاسترالية تدعى إيما كيري.

تعرضت إيما كيري، لحادث غريب أسفر عن سقوطها من مسافة 4 كيلو متر، إلا أنها لم تتوفى، بل ظلت على قيد الحياة، بشلل الأطراف السفلى.

تعود الواقعة إلى حلم إيما كيري، الذي طالما كان يراودها، وهو القفز بالمظلة، إلا أن حياتها تغيرت مع هذه التجربة التي ظلت تحلم بها.

وتقول كيري وفق ما نقلته صحيفة "LADBible" البريطانية إنها عقب القفز بالمظلة لم تفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء، ما أدى إلى سقوطها من مسافة 4 كيلومترا أي 4000 سنتمتر.

وظلت كيري على قيد الحياة ولم تفقد الوعي، إلا أنها تعرضت لإصابة خطيرة، حيث أصيبت بشلل تام في الأطراف السفلى وأخبرها الأطباء على عدم قدرتها على السير مرة أخرى.

ورغم ما قاله الأطباء للمرأة الاسترالية، إلا أنها بدأت تشعر بأقدامها من جديد، وتعلمت المشي مرة أخرى على أقدامها.