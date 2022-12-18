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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تتعهد بمواصلة النهج الحازم في ملاحقة مواطني الرايخ

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن ملاحقة “مواطني الرايخ” في بلادها لن تتوقف، مشيرة إلى المجموعات المتطرفة التي وجهت إليها اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في بلادها. 

وقالت فيزر إن هذه الشبكات تزدري الديمقراطية الألمانية ويتمسك أعضاؤها بنظريات المؤامرة، مؤكدة ضرورة نزع السلاح من أيدي المتطرفين.

واتهمت الوزيرة حزب البديل من أجل ألمانيا بـ “القرب الروحي” من الوسط المحيط بـ “مواطني الرايخ”. وقالت إن هذا التقارب بدا واضحاً بشكل خاص في “الطريقة التي يحاول بها حزب البديل من أجل ألمانيا، السخرية من تحقيقات المدعي العام الاتحادي”. 

وتابعت قائلة إنها “لن تتفاجأ إذا كشفت التحقيقات عن مزيد من الصلات بينهما”.

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي أمر يوم الأربعاء، قبل الماضي باعتقال 25 مشتبهاً فيهم من “مواطني الرايخ”.

وتتهم السلطات 22 منهم بالانتماء لتنظيم إرهابي يريد قلب النظام السياسي. وبحسب البيانات، فإن المتآمرين أرادوا تشكيل 286 “سرية أمن داخلي” لتقوم أيضاً بعمليات اعتقال وإعدام بعد الانقلاب.

ويقوم المدعي العام الاتحادي والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بالتحقيق مع 54 مشتبهاً فيهم. وحتى الآن، صودر نحو 400 ألف يورو، و50 كيلوغراماً من العملات الذهبية والفضية.

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ألمانيا تتعهد بمواصلة النهج الحازم في ملاحقة مواطني الرايخ

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