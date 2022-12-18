يستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة فرنسا على لقب كأس العالم 2022 في قطر، وذلك في المباراة النهائية التي تقام اليوم الأحد على ستاد لوسيل.

الأرجنتين تواجه فرنسا في ليلة كتابة التاريخ بكأس العالم 2022

ويتطلع كلا المنتخبين للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث توجت الأرجنتين باللقب عامي 1978 و1986، في حي في المقابل توجت فرنسا عامي 1998 و2018.

ويتطلع المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، وهو الإنجاز الذي تحقق مرتين من قبل، كانت الأولى عبر إيطاليا في عقد الثلاثينات من القرن الماضي، ثم حققت البرازيل ذات الأمر عامي 1958 و1962.

ويدخل الديوك المباراة وسط شكوك حول قدرته على اللعب بأفضل أوراقه، خاصة مع مرض العديد من اللاعبين وغيابهم عن التدريبات منذ اول أمس، الجمعة.

ويعد أبرز نجوم منتخب فرنسا في هذه البطولة اللاعب كيليان مبابي، الذي سجل 5 أهداف في أول أربع مباريات.

في المقابل يتطلع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لتتويج مسيرته الحافلة بالإنجازات من خلال الفوز بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وكان ميسي توج بجميع الألقاب على صعيد الأندية، كما حصل 7 مرات على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وقاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب كوبا أميركا.

ويسعى ميسي البالغ من العمر 35 ويخوض أخر كأس عالم له إلى تعويض خسارة المباراة النهائية عام 2014 أمام المانيا، وقد سجل في هذه النسخة 5 أهداف، إلى جانب صناعة العديد من الأهداف لزملاءه.