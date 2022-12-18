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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة وداع ميسي.. مشوار الأرجنتين وفرنسا في كأس العالم قبل المباراة النهائية

مبابي - ميسي
مبابي - ميسي

يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب فرنسا، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، على ملعب “لوسيل” في نهائي بطولة كأس العالم 2022.

الأرجنتين ضد فرنسا

يدخل منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم تحت شعار “الثأر والتتويج”، حيث يأمل ميسي ورفاقه  في الثأر من خسارته أمام فرنسا 4-3، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2018، كما يأمل التانجو في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه آخر 36 عاما.

ويحلم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب المونديال، خاصة وأنها هذه النسخة ستكون المشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم، حسبما أعلن النجم الأرجنتين عقب لقاء كرواتيا.

على الجانب الآخر، يستهدف منتخب فرنسا التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، حيث توج الديوك بالنسخة السابقة من المونديال على حساب كرواتيا (4-2) في المباراة النهائية.

مشوار الأرجنتين

استهل منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بخسارة كارثية أمام السعودية بنتيجة 2-1،  ثم فاز على المكسيك 2-0 وتغلب على بولندا بنفس النتيجة، ليصعد متصدرا للمجموعة الثالثة.

وفي الدور ثمن النهائي تغلب منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، بينما تفوق على هولندا في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وحقق الأرجنتين فوزا عريضا على كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور نصف النهائي، وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز بلقب كأس العالم مرتان ( 1978- 1986)

مشوار فرنسا:

افتتح منتخب فرنسا مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بانتصارا ساحقا على أستراليا 4-1، ثم تغلب على الدنمارك 2-1، في الجولة الثانية، وخسر أمام تونس 1-0 في ختام دور المجموعات، ليتصدر في النهاية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وفاز منتخب فرنسا على بولندا 3-1 في دور الـ 16، وتفوق على إنجلترا 2-1 في ربع النهائي، وأخيرا تغلب على المغرب 2-0، في الدور نصف النهائي.

 

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