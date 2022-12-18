القابضة للمياه: ختام مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكلا من الدكتور صلاح بيومى، والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من رؤساء شركات المياه والصرف الصحى، ختام فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى علي مستوي الجمهورية.

وتنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بمشاركة 22 شركة تابعة (مياه القاهرة ،صرف القاهرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، اسيوط، قنا، أسوان، الاقصر، القليوبية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، محافظات القناة، مياه الاسكندرية ،صرف الاسكندرية، البحر الاحمر، مطروح، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا).

ونقل المهندس ممدوح رسلان، تحيات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشاركين بالمسابقة، مشيرا إلى توجيهات وزير الإسكان بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المواقع حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.

كما وجه رئيس الشركة القابضة الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر واستضافته لهذا الحدث الهام، مشيرا إلى أن المسابقة تضمنت مهارات التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفوري مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف إلى رفع أداء العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، في كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتدريب متخصصين إدارات السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها، وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع مخاطر مثل تسرب الكلور وكيفية احتوائه في أقل مدة زمنية،

وقال الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تلك المسابقات تعد دافعا وحافزا قويا لرفع كفاءة العاملين والسعى دائما للتطوير والتواصل بين المتميزين من الشركات، إلى جانب بث روح التنافس من أجل تطوير الأداء من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى .

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،أن فعاليات "مسابقة السلامة والصحة المهنية"، التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية بمحطة مياه المنشيه 2 بمحافظة الإسكندريه، وتضم المسابقة كيفية التعامل بالأماكن الضيقة والمغلقة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفوري مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور .

وأوضح العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم التدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة لتشمل تدريبات عن سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها، وآليات التعامل مع أي خطر محتمل، من خلال تنفيذ تدريبات عملية لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم.

وأعلن مدير عام السلامة والصحة المهنية، ورئيس لجنة التحكيم، أن فريق شركة مياه الدقهلية حصل على المركز الأول فردي في مسابقة تسرب الكلور، وكان المركز الثاني من نصيب شركة مياه البحيرة والمركز الثالث لشركة مياه أسوان بمسابقة المهارات الفردية للكلور، كما حصل على المركز الأول في مسابقة جماعي السيطرة على تسريب الكلور شركة مياه مطروح وعلى المركز الثاني شركة مياه الاسكندرية والمركز الثالث شركة مياه المنوفية، بالاضافة لحصول شركة مياه سوهاج على المركز الاول وشركة مياه البحيرة على المركز الثانى و صرف الإسكندرية على المركز الثالث بمسابقة الدخول للاماكن المغلقة، كما حصلت شركة مياه مطروح على المركز الاول وشركة مياه القاهرة على المركز الثانى وشركة مياه الفيوم على المركز الثالث بمسابقة المهارات الفردية السبيا.

كما تفقد رئيس الشركة القابضة، والوفد المرافق له، المعرض السنوي الأول لمجال السلامة والصحة المهنية والذى أقامته شركة مياه الشرب بالإسكندرية بمحطة المنشية 2 علي هامش المسابقة يضم شركات القطاع الخاص التى تعمل بمجالات السلامة والصحة المهنية، لتشجيع المنتج المحلى.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان، بالمعرض المقام علي هامش المسابقة مؤكدا علي متابعة التكنولوجيا والمنتجات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية المقدمة من الشركات للعمل وفق أحدث البرامج والدورات العالمية، وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار اللواء محمود نافع إلي أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين لأهميتها في الحفاظ علي العنصر البشري والمادي وتأمين بيئة العمل بما يضمن إستدامة الأعمال مشيراً إلي أن تلك المسابقات تعد عامل هام للوقوف علي مدي كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

وقال محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، ومسئول لجنة تنظيم المعرض، أن تلك المسابقات تعد دافع وحافز لرفع كفاءة العاملين والسعى دائماً للتطوير والتواصل بين المتميزين من الشركات هذا إلى جانب بث روح التنافس من أجل تطوير الأداء بما يعود بالنفع على بيئة العمل والمجتمع.

