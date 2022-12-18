عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وصول المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

وصل منذ قليل ، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المتهمين باحتجاز وتعذيب المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان.

تعذيب حتى الموت.. وصول أسرة صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

كيفيه استخراج قسيمة طلاق إلكترونيا

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة زوجة صيدلي حلوان و6 متهمين آخرين، لاتهامهم باحتجاز وتعذيب المجني عليه، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته.

وأمر المستشار النائب العام ، بإحالة 7 متهمين – محبوسين – إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد الصيدلي ولاء سعيد بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

وذكرت النيابة في بيان لها ، أن المتهمين اقتحموا مسكن المجني عليه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

شبهة القتل العمد

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.

صيدلي حلوان جنايات القاهرة التجمع الخامس محكمة الجنايات ولاء زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

موضوعات متعلقة

تعذيب حتى الموت.. وصول أسرة صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

تأجيل محاكمة متهم بقتل صديقه بدار السلام

قرار عاجل من المحكمة بشأن طليق البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

إعلان المتهم.. حبس طليق البلوجر هدير عاطف 4 أيام على ذمة التحقيق

تأجيل محاكمة مستريح كرداسة بتهمة الاستيلاء على 250 مليون جنيه

ننشر نص الاتهامات المقدمة ضد البلوجر هدير عاطف بتهمة النصب

لعنة الجريمة تطارد فتيات تيك توك .. فسق وفجور وأخيرًا مفاجأة هدير

حبس شخص بحوزته هيروين وحشيش في المقطم

ترشيحاتنا

الهجوم على كييف.. أوكرانيا تستعد لصد "ملايين" الجنود الروس في غزو شامل

وزير المالية: تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة بسرية الحسابات

وصول المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

انخفاض النسبة إلى 52%..القباج : محو أمية 900 ألف من مستحقي "تكافل وكرامة"

فرصة "ميسي" الأخيرة.. نهائي كأس العالم 2022 يتصدر أغلفة الصحف العالمية

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

ابتزاز صباح وطعن شيرين ومحاولة اغتيال.. ماذا قالت نضال الأحمدية لقناة الجديد|فيديوجراف

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ