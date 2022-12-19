لمن أراد سعة الرزق.. 4 أمور و10 دعوات مستجابة الآن

يبحث الكثيرون عن وسائل وأسباب من شأنها أن تجعل لمن أراد سعة الرزق سبيلاً، خاصة في هذا الوقت من الليل، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الثلث الأخير من الليل أن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيجيب السائل والداعي والمستغفر.

لمن أراد سعة في الرزق

وكشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عن أمور عظيمة لمن أراد سعة في الرزق، حيث قال في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالآتي:

1- تقوى الله عزوجل حيث يقول تعالى: “وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)”.

2- الاستغفار فقال سبحانه: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ".

3- الصدقات حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما نقصت صدقة من مال".

4- الإكثار من الصلاة والسلام على النبي

دعاء لمن أراد سعة في الرزق

1- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

2- اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

3- اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

4- اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

5- اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

6- اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

7- اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

8- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

9- اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ، ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل.يشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي خواتمه ، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير.

10- اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه، ومن نصب لي فخه فخذه، وأطفئ عني نار من شب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي، يا من كفاني كل شيء.اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق ، يا شفيق، يا رفيق، فرج عني كل ضيق. ولا تحملني ما أطيق وما لا أطيق، أنت إلهي الحق الحقيق، يا مشرق البرهان, ويا قوي الأركان، يا من رحمته في كل مكان، وفي هذا المكان. ويا من لا يخلو منه مكان احرسني بعينك التي لا تنام ، واكنفني في كنفك الذي لا يرام اللهم إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت ، وأني لا أهلك وأنت معي ، يا رجائي فارحمني بقدرتك علي، يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عليم ، يا حليم ؛ أنت بحاجتي عليم، وعلى خلاصي قدير، وهوعليك يسير ، فامنن علي بقضائها يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين ، ويا أسرع الحاسبين ، يا رب العالمين ، ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير.