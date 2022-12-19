عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لمن أراد سعة الرزق.. 4 أمور و10 دعوات مستجابة الآن

دعاء لمن أراد سعة
دعاء لمن أراد سعة في الرزق

يبحث الكثيرون عن وسائل وأسباب من شأنها أن تجعل لمن أراد سعة الرزق سبيلاً، خاصة في هذا الوقت من الليل، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الثلث الأخير من الليل أن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيجيب السائل والداعي والمستغفر. 

لمن أراد سعة في الرزق

وكشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، عن أمور عظيمة لمن أراد سعة في الرزق، حيث قال في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالآتي:

1- تقوى الله عزوجل حيث يقول تعالى: “وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)”.

2- الاستغفار فقال سبحانه: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ".

3- الصدقات حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما نقصت صدقة من مال".

4- الإكثار من الصلاة والسلام على النبي 

أفضل 21 دعاء للرزق بسرعة.. ابدأ به يومك وودع الفقر للأبد

دعاء بحق الرسول محمد من 40 كلمة يفتح لك أوسع أبواب الرزق

دعاء لمن أراد سعة في الرزق

1- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

2- اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

3- اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

4- اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

5- اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

6- اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

7- اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

8- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

9- اللهم إني أسألك يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ، ولا تغيره الحوادث ولا الدهور، ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما يظلم عليه الليل.يشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره، ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره. اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي خواتمه ، وخير أيامي يوم ألقاك فيه، إنك على كل شيء قدير.

10- اللهم من عاداني فعاده، ومن كادني فكده، ومن بغى علي بهلكة فأهلكه، ومن نصب لي فخه فخذه، وأطفئ عني نار من شب لي ناره، واكفني هم من أدخل علي همه، وأدخلني في درعك الحصينة، واسترني بسترك الواقي، يا من كفاني كل شيء.اكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق ، يا شفيق، يا رفيق، فرج عني كل ضيق. ولا تحملني ما أطيق وما لا أطيق، أنت إلهي الحق الحقيق، يا مشرق البرهان, ويا قوي الأركان، يا من رحمته في كل مكان، وفي هذا المكان. ويا من لا يخلو منه مكان احرسني بعينك التي لا تنام ، واكنفني في كنفك الذي لا يرام اللهم إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت ، وأني لا أهلك وأنت معي ، يا رجائي فارحمني بقدرتك علي، يا عظيما يرجى لكل عظيم، يا عليم ، يا حليم ؛ أنت بحاجتي عليم، وعلى خلاصي قدير، وهوعليك يسير ، فامنن علي بقضائها يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين ، ويا أسرع الحاسبين ، يا رب العالمين ، ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير.

الرزق لمن أراد سعة الرزق الثلث الأخير من الليل رمضان عبدالرازق ما نقصت صدقة من مال الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يسخر من فوز الأرجنتين بكأس العالم

حب الطفولة.. قصة عاطفية أسطورية تجمع ميسي بـ زوجته| صور

نظرة شاملة عن رولز رويس كولينان في الإمارات | صور

احذروا هذه الظاهرة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

إبراهيم فايق يسخر من خسارة فرنسا

وصلة رقص من رضا عبد العال على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| 4 نباتات طبيعية لعلاج السكري.. فوائد خارقة لـ شوربة الكوارع للرجال

طريقة عمل الهريسة في البيت

فوائد خارقة لـ شوربة الكوارع للرجال.. تعرف عليها

غنت النشيد الوطني الفرنسي في نهائي كأس العالم.. 5 صور لـ فرح الديباني

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ