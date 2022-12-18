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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت .. البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 2ر72 نقطة ليصل عند مستوى 54ر7278 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 98ر0 في المئة، وتداول 5ر118 مليون سهم عبر تنفيذ 6923 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار كويتي.

 

انخفاض مؤشر السوق الرئيسي 
 

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19ر31 نقطة ليصل عند مستوى 36ر5622 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 55ر0 في المئة من خلال تداول 72 مليون سهم عبر تنفيذ 2885 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 ملايين دينار كويتي.

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وهبط مؤشر السوق الأول 2ر89 نقطة ليصل عند مستوى 52ر8087 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 09ر1 في المئة من خلال تداول 4ر46 مليون سهم عبر تنفيذ 4038 صفقة بقيمة 12ر19 مليون دينار كويتي.


وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر57 نقطة ليصل عند مستوى 45ر5746 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت واحد في المئة من خلال تداول 63 مليون سهم عبر تنفيذ 2123 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 ملايين دينار كويتي.

بورصة الكويت دينار كويتي مؤشر السوق الرئيسي مؤشر السوق الأول رئيسي 50

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