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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على طرق الحصول على تأشيرة العمرة بعد قرارات السعودية الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعكف المملكة العربية السعودية كل فترة على تدشين إجراءات جديدة لتسهيل أداء العمرة من خلال إجراء تعديلات على تأشيرة العمرة أو تأشيرات أخرى مثل تأشيرة الزيارة.

ولطالما ساهمت إجراءات وزارة الحج والعمرة في السعودية في تسهيل أداء العمرة على كل زائر أو وافد إلى السعودية، طالما كان هذا بعيدا عن موسم الحج، بحيث تتوقف تأشيرات العمرة تماما في 15 ذي القعدة من كل عام هجري وتعود مرة أخرى بعد انتهاء موسم الحج في 15 ذي الحجة.

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شروط عامة لتأشيرة العمرة

تتيح السعودية الحصول على تأشيرة العمرة بعدة طرق، وهي عن طريق وكالات السفر الرسمية في بلد المعتمر، وهي وكالات يكون لها تعاقدات مع شكرات العمرة السعودية، أو الحصول على التأشيرة من وكيل خارجي عن طريق التعاقد المباشر، حيث يقوم المعتمر بحجز كل الخدمات التي يريدها في السعودية عن طريق تطبيقات إلكترونية متاحة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يحصل المعترم على رقم مرجعي يجعله يقوم بتقديم طلب الحصول على التأشيرة من منصة وزارة الخارجية السعودية الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية.

تأشيرة زيارة تتيح أداء العمرة

في شهر نوفمبر الماضي، عدل مجلس الوزارء السعودي في مدة الإقامة لكل تأشيرات الزيارة، وهي ما يعرف الآن بالتأشيرة الشخصية.

وعدل المجلس مدة الإقامة في تأشيرة الزيارة إلى 3 أشهر، وكان الأهم في هذه التعديلات هي أنه أصبح بإمكان من يحصل على تأشيرة الزوار متعددة الزيارات أن تكون صالحة لمدة عام وتتيح له إقامة لمدة 90 يوما، وإداء العمرة باستثناء فترة الحج.

شروط التأشيرة قد تختلف من بلد لآخر

وتعمل وزارة الحج والعمرة على إتاحة تأشيرات العمرة لكل من هو قادم إلى السعودية من الخارج عبر اشتراطات معينة، حسب البلد التي يقيم فيها طالب التأشيرة، لكن في العموم هناك اشتراطات عامة، وهي تصدر التصاريح فقط لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا، ولمن يقوم بالحجز المسبق للعمرة عن طريق تطبيقي "نسك وتوكلنا"، وكذلك لمن يزيد عمره عن خمس سنوات فما فوق.

 

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